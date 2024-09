La blessure de Kylian Mbappé inquiète le Real Madrid, Mikel Arteta fulmine contre les vices de Manchester City

Le Real Madrid inquiet pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé, auteur d’un très beau but lors de la victoire du Real Madrid face à Alavès (3-0), a demandé à Ancelotti de sortir à la 80e minute, en désignant une gêne à l’ischio-jambier gauche. Des examens seront effectués dans les 48 heures. Cette possible blessure musculaire inquiète à cinq jours du derby contre l’Atlético Madrid, surtout que Mbappé est crucial pour l’équipe, ayant déjà marqué 7 des 21 buts du Real cette saison. Relevo a même annoncé que Mbappé était incertain pour jouer le match contre les Colchoneros.

Mikel Arteta connaît les secrets de Manchester City

Quelques jours après le choc qui opposait Manchester City à Arsenal, les deux camps n’arrêtent plus de se tirer dessus. « Je connais les techniques de City », explique Mikel Arteta. « Je connais tous tes secrets », peut-on lire dans le Daily Star. En effet, Mikel Arteta a répondu aux critiques de Manchester City concernant les tactiques d’Arsenal, affirmant qu’il connaissait bien leurs méthodes après avoir été leur assistant. « J’ai déjà travaillé là-bas auparavant. J’y suis resté quatre ans. J’ai toutes les informations. Alors je sais. Croyez-moi », a expliqué le coach des Gunners. Arteta a notamment pointé des moments où City a ralenti l’intensité, comme lorsqu’ils ont attendu pour remplacer Rodri blessé.

La controverse autour de l’UEFA continue de susciter colère et dérision, après que l’organisation a enfin reconnu une erreur d’arbitrage lors du match Allemagne-Espagne à l’Euro. Thorsten Kinhöfer, ancien arbitre, s’est dit stupéfait par cette admission tardive, soulignant que le penalty évident pour main de Cucurella aurait dû être reconnu immédiatement. Toni Kroos a sarcastiquement commenté la décision : « il leur a fallu trois mois pour se rendre compte qu’il s’agissait d’une main, ce que presque tout le monde a réussi à voir en une seconde. "Cela me calme beaucoup (rires). Est-ce que je peux maintenant me dire champion d’Europe parce qu’ils l’ont officiellement confirmé ? Je ne pense pas. »