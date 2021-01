Villarreal : Unai Emery confirme le départ de Take Kubo

La suite après cette publicité

Prêté par le Real Madrid à Villarreal l'été dernier, Takefusa Kubo (19 ans) n'a pas réussi à se faire une place dans les compositions de l'équipe d'Unai Emery, actuellement quatrième de la Liga. Il faut dire que la concurrence est rude sur les ailes, avec des joueurs comme Gerard Moreno, meilleur buteur du championnat, ou Samuel Chukwueze, qui évoluent à des positions où joue le Japonais habituellement.

En conférence de presse après la victoire du Sous-Marin Jaune face à Levante, Unai Emery a confirmé le départ du prodige nippon, seulement titularisé à deux reprises en Liga cette saison : « Kubo m'a dit qu'il veut partir parce qu'il joue moins que ce qu'il estime qu'il doit jouer. Son comportement est bon et il nous a aidé. Il lui manque des choses encore, mais il a le potentiel pour continuer à grandir, avec de la patience et des minutes. Mais il considère qu'il doit jouer plus. » Le prêt du joueur formé à La Masia devrait donc être brisé, et Getafe espère le récupérer.