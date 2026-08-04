Manchester City : Rodri a tranché entre le FC Barcelone et le Real Madrid

L’avenir de Rodri n’est toujours pas réglé. Alors que le milieu de terrain de Manchester City n’a plus qu’un an de contrat, plusieurs géants européens suivent de près sa situation. Le PSG, le Bayern Munich et, plus récemment, le FC Barcelone se sont tous renseignés sur le champion du monde espagnol, redevenu l’un des dossiers les plus convoités de l’été. Le Barça a notamment pris des informations après la grave blessure de Frenkie de Jong, mais le club catalan n’a pas encore entamé de discussions avec Manchester City.

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Les Blaugranas restent concentrés sur d’autres priorités, comme les arrivées de João Cancelo et d’un nouvel attaquant, tandis que les Cityzens réclameraient près de 75 M€ pour laisser partir leur milieu de terrain. Rodri apprécierait toutefois le projet du Barça et l’écurie blaugrana aurait les moyens de s’aligner sur une opération à 50 millions d’euros maximum. Mais selon les informations du journal madrilène AS, Rodri aurait toutefois déjà arrêté son choix pour ce mercato estival.

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Le Real Madrid reste confiant

Si l’international espagnol devait quitter Manchester City cet été, il ne souhaiterait rejoindre qu’un seul club : le Real Madrid. Malgré les approches du PSG, du Bayern Munich et du FC Barcelone, le joueur privilégierait un retour dans sa ville natale sous le maillot merengue. Le Real Madrid afficherait d’ailleurs un optimisme mesuré dans ce dossier. Les dirigeants madrilènes espèrent négocier le prix demandé par Manchester City, estimé à 75 M€, afin de conclure l’opération autour de 60 M€.

Un départ sera néanmoins nécessaire pour libérer une place dans l’effectif avant de pouvoir accueillir le milieu de terrain, mais le Real Madrid ne se presse pas, sachant que le joueur se remet d’une opération au dos et ne peut de toute manière pas s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers avant plusieurs semaines. Le milieu de terrain se trouve actuellement au Monténégro, où il profite de ses vacances, loin des rumeurs autour de son avenir, et n’est pas encore pressé de finaliser son transfert au Real Madrid.