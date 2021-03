Serie A : Cagliari accroche la Sampdoria

Pour le compte de la 26e journée de Serie A, le onzième, la Sampdoria affrontait le premier non-relégable Cagliari. Les Sardes voulaient profiter de ce match pour se donner de l'air. Ainsi, il débutait idéalement puisque le buteur maison Joao Pedro ouvrait le score (11e). C'était déjà son treizième but cette saison.

Surpris, le club de Gênes a inversé la donne en fin de match. Tout d'abord le Polonais Bartosz Bereszynski a profité d'un bon service de Gaston Ramirez pour égaliser (78e). Ensuite, Manolo Gabbiadini a donné un avantage certain à la Sampdoria (80e). Mais Cagliari n'a pas abandonné et Radja Nainggolan égalise sur le fil (90e +6). Avec ce match nul 2-2, Cagliari obtient un point précieux dans la course au maintien.

Le classement de la Serie A