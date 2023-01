PSG : les croustillantes révélations sur les retrouvailles entre Kylian Mbappé et Lionel Messi

La suite après cette publicité

18 décembre 2022. Lionel Messi (35 ans) remporte la Coupe du Monde au Qatar avec l’Argentine. Le rêve d’une vie pour La Pulga. Un rêve qu’a déjà réalisé Kylian Mbappé (24 ans) en 2018 en Russie. Mais le crack de Bondy aurait pu soulever une seconde fois le trophée puisqu’il a été finaliste du tournoi cette année avec la France. Si KM7 n’a pas atteint son objectif final, il a brillé durant le Mondial, où il a terminé meilleur buteur avec 8 réalisations, dont 3 en finale. Ce qui n’a pas empêché Emiliano Martinez de le chambrer.

Des retrouvailles attendues

Le portier argentin a multiplié les provocations au sujet du Français. Il a notamment brandi un poupon avec le visage de Mbappé lors des célébrations au pays. Ce, alors que Lionel Messi était à ses côtés. Et le capitaine de l’Albiceleste n’a pas réagi. De quoi étonner puisqu’il évolue avec l’attaquant tricolore au PSG. En France comme en Argentine et ailleurs dans le monde, les retrouvailles entre les deux hommes étaient très attendues. Les médias ont parlé de relations cordiales et respectueuses entre les stars du PSG mais pas forcément de grande amitié comme cela est le cas entre Neymar et Messi ou Hakimi et Mbappé.

Ce dernier a d’ailleurs été le premier à briser le silence au sujet des polémiques liées aux tacles des Argentins. «J’ai discuté avec lui après le match pour le féliciter parce que, voilà c’est la quête d’une vie pour lui. Pour moi aussi, mais moi j’ai échoué. Il faut toujours rester beau joueur. Et les célébrations, ce n’est pas mon problème. Je ne perds pas mon énergie dans des choses aussi futiles. Le plus important pour moi, c’est de donner le meilleur de moi même pour mon club. On va attendre que Leo revienne pour gagner des matchs et marquer des buts», a-t-il expliqué le 28 décembre après la victoire 2 à 1 face à Strasbourg en L1.

Messi et Mbappé heureux de se revoir

Ensuite, KM7 est parti en vacances aux États-Unis puis au Maroc. Il n’a pas croisé Lionel Messi, qui est revenu de congés le 4 janvier dernier. L’Argentin a reçu un bel hommage de ses coéquipiers, du staff et des employés du club qui lui avaient fait une haie d’honneur au centre d’entraînement avant la remise d’un trophée de la part de Luis Campos. Ensuite, le n°30 du PSG a retrouvé la compétition mercredi soir face à Angers. Ovationné par le Parc des Princes, le joueur de 35 ans a fini la soirée avec un but. Dans le même temps, on apprenait que le retour de Mbappé à l’entraînement était prévu pour le lendemain (jeudi 12 janvier).

C’est donc hier que Messi et Mbappé se sont retrouvés. Le Parisien nous en dit plus sur les coulisses de ces retrouvailles tant attendues. Et contrairement à ce que craignait la presse argentine, qui avait peur que les relations entre les deux joueurs soient plus fraîches, le média français révèle qu’ils se sont retrouvés en toute discrétion. Après une longue et chaleureuse accolade, Leo Messi et Kylian Mbappé ont échangé et discuté. Ils ont été heureux de se revoir et se sont ensuite séparés, puisque le Français a rejoint les terrains pendant que l’Argentin a récupéré en salle. De quoi soulager le PSG, qui s’évite des problèmes et qui va compter sur sa MNM dimanche à Rennes.