OM-Atalanta : les compositions officielles

Par Alexis Relandeau
Suite et fin de la 4ème journée de Ligue des champions avec l’OM qui accueille l’Atalanta Bergame (coup d’envoi 21h00, un match à suivre sur FM). Avec trois points en autant de rencontres jouées, Marseille n’a plus le choix et doit s’imposer pour rester dans le bon wagon. En face, les Bergamasques comptent quatre points mais traversent une période compliquée marquée par six matches sans victoire.

Pour cette rencontre, Roberto De Zerbi est confronté à une cascade d’absents puisque Balerdi, Kondogbia, Gouiri ou encore Weah sont blessés tandis que Emerson est suspendu. Il opte pour un 3-4-3 avec Aguerd, Egan-Riley et Pavard en défense. Garcia et Murillo seront les pistons avec un duo Hojbjerg-O’Riley dans l’entrejeu. Devant, Aubameyang sera épaulé par Greenwood et Paixao. De son côté, Ivan Juric doit composer sans Bakker, Brescianini et Scalvini. Il reste fidèle à son 3-4-3 avec notamment Djimsiti et Kossounou en défense. De Roon retrouve l’entrejeu avec Ederson alors que devant Krstovic est titulaire avec Lookman et De Ketelaere.

Les compositions officielles :

OM : Rulli - Pavard, Egan-Riley, Aguerd - Murillo, O’Riley, Hojbjerg, Garcia - Greenwood, Aubameyang, Paixao.

Atalanta Bergame : Carnesecchi – Kossounou, Djimsiti, Ahanor - Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta - De Ketelaere, Krstovic, Lookman.

