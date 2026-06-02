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Amical : la Belgique prend le meilleur sur la Croatie

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Rudi Garcia sur le banc de la Belgique @Maxppp
Croatie 0-2 Belgique

On avait un match amical de préparation pour le Mondial bien sympathique cet après-midi. La Croatie et la Belgique s’affrontaient à Rijeka, et ce sont les Diables Rouges qui se sont imposés sur le score de 2-0. Tielemans avait délivré les siens d’une bonne frappe croisée (0-1, 38e), alors que Romelu Lukaku avait fait le break dans le temps additionnel (90e+6) après un bon service de Vanaken.

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La Belgique affrontera la Tunisie le 6 juin, avant de défier l’Égypte, l’Iran et la Nouvelle-Zélande au Mondial. De son côté, la Croatie disputera son deuxième amical face à la Slovénie, puis jouera contre l’Angleterre, le Panama et le Ghana en terres américaines.

Pub. le - MAJ le
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