Brésil : Casemiro craque sur Neymar

Présent en conférence de presse, Casemiro a évoqué plusieurs sujets d’actualité autour de la sélection brésilienne. Et le milieu de terrain de Manchester United n’a évidemment pas échappé aux questions sur la nouvelle blessure de Neymar et l’incertitude autour de sa convocation au Mondial 2026. Un sujet redondant qui a visiblement fatigué le milieu de 34 ans.

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« Encore une fois, on vient ici et on doit toujours parler de Neymar, Neymar, Neymar. Je pense que Neymar est un joueur comme les autres au sein du groupe, un joueur important parmi les 26. Ils sont tous importants. Voilà tout. »