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Ligue des Champions

OL-Fenerbahçe : six interpellations après les incidents autour du stade

Par Sasha Nahon
1 min.
Un membre de l'académie OL en garde à vue @Maxppp
Lyon 1-2 Fenerbahce

Six personnes ont été interpellées en marge du barrage retour de Ligue des champions entre l’OL et Fenerbahçe (1-2), mercredi soir au Groupama Stadium, selon L’Équipe. Au moins l’une de ces interpellations a débouché sur une garde à vue pour port d’arme, après la découverte d’un couteau. Un autre individu a été arrêté après avoir tenté de pénétrer sur la pelouse au moment des provocations de Mattéo Guendouzi après la rencontre. Quatre amendes forfaitaires délictuelles ont également été dressées pour usage d’engins pyrotechniques. Au total, 450 membres des forces de l’ordre avaient été mobilisés pour cette rencontre à risques, dont l’après-match a été particulièrement tendu sur le terrain comme aux abords du stade.

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Les premières interventions ont eu lieu dans le parcage réservé aux supporters de Fenerbahçe après le deuxième but du club turc, en raison de jets de projectiles et d’un mouvement de foule. Au coup de sifflet final, les policiers se sont ensuite positionnés au pied des tribunes pour soutenir les stadiers. Les tensions se sont poursuivies à la sortie du stade : les forces de l’ordre ont utilisé du gaz lacrymogène pour empêcher des supporters turcs de quitter leur parcage avant l’heure prévue, puis une seconde fois sur le parvis afin de disperser des supporters lyonnais qui cherchaient à rejoindre des fans adverses présents dans la zone VIP. Ces incidents sont venus conclure une soirée déjà difficile pour l’OL, éliminé de la Ligue des champions après sa défaite face à Fenerbahçe.

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