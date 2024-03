OM-PSG : les conseils avisés de Daniel Van Buyten avant un Classique

Une rencontre qui risque de faire date dans cette Ligue 1 édition 2023-2024. Ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille accueille à l’Orange Vélodrome le Paris Saint-Germain en clôture de la 27e journée de Ligue 1. Si ce match offre l’occasion aux Parisiens d’effectuer leurs derniers réglages avant d’enchaîner une demi-finale de Coupe de France et un choc face au Barça en Ligue des Champions, les Marseillais devront, de leur côté, faire déjouer les pronostics pour accrocher le top 6. Sociétaire de l’OM entre 2001 et 2004, Daniel Van Buyten est conscient de la ferveur qui règne autour de ce type de rencontre.

La suite après cette publicité

Ainsi, le Belge a profité de l’avant-match sur Prime Video pour exposer sa manière de gérer l’événement. «On est dans sa bulle. Après chaque joueur à sa manière de préparer la rencontre. On sait que le Clasico, ça va être la guerre. C’est un match particulier et il faut être présent deux, trois jours avant. Il faut savoir rester lucide car ce match se joue dans la tête. C’est la tête qui guide les jambes donc il faut se transcender, se donner au maximum pour ne rien regretter. La philosophie de Marseille, c’est "Droit au But" et c’est ce que le public attend», a exprimé l’ex-défenseur du Bayern Munich.

Pour ce Classico, Parions Sport en Ligne vous offre exceptionnellement un bonus de bienvenue de 90€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire de l’OM peut vous rapporter 292€ et la victoire du PSG peut, elle, vous rapporter 180€.