PSG : Jérôme Rothen allume les joueurs

La suite après cette publicité

Jérôme Rothen l’a mauvaise et le fait savoir. Dimanche soir, le PSG s’est incliné contre l’OL (0-1) au Parc des Princes, au terme d’une nouvelle rencontre décevante de la part des joueurs de Christophe Galtier. Sur un siège éjectable, le coach parisien ne devrait toutefois pas être débarqué tout de suite par la direction rouge et bleu. L’ancien joueur du PSG, désormais consultant sur les ondes de RMC, a pris la défense de Galtier. « Je pense qu’il ne faut pas écarter Christophe Galtier, a-t-il d’abord lancé dans Rothen s’enflamme, ce lundi soir, avant de s’en prendre aux joueurs du Paris SG. Pourquoi plus lui que les joueurs, qui se foutent de la tronche de tout le monde depuis pas mal de temps ? Les résultats de Paris en 2023, c’est une catastrophe. À tous points de vue. Même quand ils ont gagné, ils ont été en difficulté ou ils ont eu de la réussite. »

Et Rothen de poursuivre, s’attaquant aussi aux dirigeants du PSG. « Le problème, c’est qu’aujourd’hui, ils n’ont plus cette réussite (…) Quand elles jouent contre le PSG, les équipes sont persuadées qu’un résultat est possible. Parce que tu peux les bousculer (…) Je suis inquiet pour le titre, oui. Mais pour créer un électrochoc, on va mettre qui ? Un pompier de service ? Il faut finir la saison, la sauver avec ce titre. J’espère juste qu’il y aura un peu d’amour-propre. Les joueurs qui ont beaucoup gagné ces dernières années, et il y en a à Paris, qu’ils se rappellent pourquoi ils ont gagné le titre en Ligue 1, en Coupe de France ou en Coupe de la Ligue. Qu’ils remettent le bleu de chauffe jusqu’au bout de la saison pour avoir ce onzième titre. Et c’est la moindre des choses. Après, ce n’est pas pour autant qu’il faudra tout gommer sur ces dernières semaines. Il y a des décisions radicales qui doivent être prises. Et j’aurais aimé qu’après un match comme hier, la direction prenne ses responsabilités et mette les joueurs sur le devant de la scène (…) Arrêtez de vous foutre de nous ! »

À lire

JT Foot Mercato : le PSG en pleine tempête