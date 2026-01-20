Ligue des Champions : comment l’OM compte battre Liverpool

À la veille de la réception de Liverpool au Vélodrome, l’Olympique de Marseille s’avance vers ce qui ressemble déjà à un tournant de sa saison européenne. Cette 7e journée de la phase de championnat de la Ligue des champions a des allures de petite finale pour les Phocéens, qui jouent gros dans la course à la qualification. Face à l’un des géants du football anglais, champion en titre de Premier League, l’OM sait qu’un résultat positif pourrait profondément rebattre les cartes, tant sur le plan comptable que mental.

Le début d’année 2026 des Marseillais a été contrasté, entre coups durs et signaux encourageants. Marqués par la défaite face au PSG lors du Trophée des champions disputé au Koweït, les hommes de Roberto De Zerbi ont aussi connu un revers inquiétant contre Nantes en championnat. Mais ils ont aussi su réagir avec autorité, enchaînant de belles victoires et des prestations abouties, en Coupe de France face à Bayeux (0-9) puis en Ligue 1 contre Angers (2-5), qui nourrissent l’ambition et l’espoir. Dans ce contexte, le rendez-vous face à Liverpool, une équipe en proie à la crise et aux multiples maux, apparaît comme un révélateur, capable de confirmer la montée en puissance de l’OM ou de rappeler le chemin qu’il reste à parcourir.

Un match référence pour tout changer ?

Conscient de l’importance de ce rendez-vous sans vouloir le dramatiser à l’excès, Roberto De Zerbi a insisté sur l’approche mentale à adopter face à un tel adversaire. L’entraîneur olympien a rappelé le travail effectué au quotidien avec son groupe, notamment sur la gestion des attentes et des émotions, l’un des points noirs de l’OM cette saison qui encaisse beaucoup de buts sur ses temps forts ou en fin de match : «je travaille avec mes joueurs en leur expliquant une chose simple: si on veut passer ce palier et se qualifier en Ligue des champions ou être près des trophées, il ne faut pas penser au match du lendemain. On a les qualités pour mettre Liverpool en difficulté. L’objectif est de trouver l’équilibre entre l’estime de soi et l’humilité parce que si on pense qu’on est trop fort, on fait des prestations comme contre Nantes. Le Vélodrome, demain, sera aux couleurs de la fête. Avec la demande des billets, on pourrait remplir deux stades. Il faudra qu’on soit au niveau de l’ambiance. Pas seulement sur l’envie de courir mais aussi la personnalité. On va essayer de gagner le match».

Dans la continuité, le technicien italien a également évoqué la préparation spécifique qu’impose une affiche de ce calibre, soulignant les exigences particulières qu’un tel adversaire fait peser sur son équipe. Plus qu’un simple résultat, De Zerbi attend avant tout une prestation de haut niveau, capable de faire grandir son groupe : «la préparation footballistique est plus difficile quand tu affrontes Liverpool, contrairement à la préparation mentale. C’est la progression que l’on doit avoir de notre côté. On doit penser que tous les matchs doivent être préparés de la même manière car notre histoire prouve qu’on peut gagner contre tout le monde. Ce match peut changer la saison en Ligue des champions. Je ne pense pas qu’il faille penser à un résultat pour changer une saison. Le plus important est la façon dont on joue le match. Même une défaite, comme au Trophée des champions, peut nous booster»

Côté joueurs, Pierre-Emile Højbjerg a donné le ton d’un vestiaire conscient du défi à relever mais loin d’être résigné. Le milieu danois a affiché ambition et respect, rappelant l’ampleur de la tâche tout en mettant en avant la force collective marseillaise et l’atout du Vélodrome, lui qui connait bien le football anglais : «Liverpool est une équipe forte. Mais j’ai beaucoup de confiance en nous et d’ambition. On va tout faire pour faire un gros match. Les deux équipes voudront chercher les trois points. Ils ont des joueurs fantastiques. Ce sera un match très difficile. Nous devons jouer un bon match mais on a de l’ambition. On travaille tous les jours pour ça. Ce sont les champions d’Angleterre. Quand tu les joues, tu sais qu’il faut être au plus haut niveau, avec la tête, les jambes et la bonne mentalité. On joue au Vélodrome et on va essayer de tout faire pour prendre les points». En tout cas, les Phocéens joueront demain un choc historique qui dépasse le simple cadre d’un match de Ligue des Champions.