L2 : Troyes assure face à Boulogne, le Red Star chute à Reims au terme d’un match fou

Le leader, Troyes, a assuré l’essentiel ce samedi lors de la 31e journée de Ligue 2. Une semaine après un revers qui avait relancé la concurrence, les Troyens étaient attendus au tournant face à Boulogne. Dans une rencontre longtemps fermée et peu rythmée, il a fallu attendre le retour des vestiaires pour voir la différence se faire. Comme souvent cette saison, Yanis Bentayeb a endossé le costume de héros en inscrivant l’unique but de la rencontre dès la 47e minute. Un succès précieux (1-0) qui permet à l’ESTAC de conserver son avance en tête du classement, à quelques jours d’un choc décisif face à l’AS Saint-Étienne.

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Dans l’autre rencontre, le duel direct pour la quatrième place a tourné à l’avantage du Stade de Reims face au Red Star. Sur leur pelouse du stade Auguste-Delaune, les Rémois ont rapidement pris les commandes grâce à Nakamura (6e), avant que Akieme ne double la mise à la 25e minute. Malgré la réduction du score d’Ikanga à l’heure de jeu (65e), les visiteurs n’ont jamais réussi à inverser la tendance et ont même encaissé un troisième but dans le temps additionnel, inscrit par Tia (90+3e). La fin de rencontre s’est ensuite emballée, avec une nouvelle réalisation d’Hachem (90+5e) pour redonner un ultime espoir au Red Star, en vain. Reims a finalement su s’imposer au terme d’un scénario complètement fou. Ce succès (3-2) permet à Reims de reprendre sa quatrième place, tandis que le Red Star recule au cinquième rang après un coup d’arrêt frustrant.