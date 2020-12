Argentine : Lionel Messi rend hommage à Alejandro Sabella

Il y a deux semaines, le décès de Diego Armando Maradona laissait tout un peuple en deuil et les hommages s'enchaînaient. Quelques jours plus tard, le football argentin a eu la bien triste nouvelle d’apprendre la disparition d’un autre de ses anciens représentants en la personne d’Alejandro Sabella. L’ancien sélectionneur de l’Argentine, qui avait mené cette dernière à la finale de la Coupe du monde en 2014 au Brésil, est décédé ce mardi soir à l’âge de 66 ans. Et une fois de plus, Lionel Messi n’a pas manqué de réagir au décès d’un homme qui lui avait beaucoup appris dans sa carrière.

Pour cela, la Pulga a publié un message touchant sur son compte Instagram à l’issue de la gifle infligée par la Juventus au FC Barcelone (0-3) comptant pour le dernier match des phases de poules. «C'était un plaisir de partager tant de choses avec toi. Alejandro était une personne formidable, en plus d'être un professionnel impressionnant qui m'a marqué dans ma carrière et j'ai beaucoup appris de lui. Nous avons vécu ensemble certains de mes meilleurs souvenirs de football pendant les qualifications pour la Coupe du Monde et aussi à la Coupe du monde. Mes condoléances à toute sa famille et à ses amis», a ainsi commenté le sextuple Ballon d'Or.