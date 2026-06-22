Brésil, FC Barcelone : terribles révélations sur Raphinha !

« Samedi, Raphinha a subi un examen d’imagerie qui a confirmé une lésion musculaire à la face postérieure de sa cuisse droite. Le joueur suivra un protocole de traitement intensif, supervisé par l’équipe médicale de l’équipe nationale brésilienne, afin de favoriser sa guérison et son retour à la compétition dans les meilleurs délais ». Blessé, Raphinha devrait manquer le dernier match de poules de la Canarinha, dans la nuit de mercredi à jeudi, à minuit, face à la sélection écossaise. Plus de peur que de mal pour le joueur du Barça, qui devrait être là pour les seizièmes.

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Dans le même temps, à Barcelone, il est question de son avenir. Depuis quelques jours, la presse catalane multiplie les articles concernant des offres alléchantes venues d’Arabie saoudite pour l’international brésilien. Pour l’instant, les dernières informations expliquaient que le joueur n’avait pas l’intention de forcer un départ du Barça. Mais les révélations faites par l’ancien joueur Vampeta dans un podcast au Brésil peuvent inquiéter le champion d’Espagne.

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Un avenir en Arabie saoudite ?

« Raphinha a de sérieux problèmes familiaux et financiers. Il prie pour pouvoir signer à Al-Hilal. Il traverse des moments très compliqués. Il espère pouvoir aller à Al-Hilal pour changer les choses », a indiqué l’ancien international brésilien (39 sélections) dans le podcast Red Cast. Des propos forts de la part de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui affirme se baser sur des révélations faites par l’entourage du joueur.

Il faut dire que selon les médias espagnols, Al-Hilal mais aussi Al-Nassr, seraient prêts à multiplier par quatre le salaire de l’ancien joueur du Stade Rennais, tout en proposant 80 millions d’euros au FC Barcelone, où le joueur est sous contrat jusqu’en 2028. Autant dire que c’est un nouveau dossier qui risque d’enflammer le mercato ces prochaines semaines…