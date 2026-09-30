La fédération portugaise communique sur l’absence de Cristiano Ronaldo

Absent de l’entraînement ce mercredi avec le Portugal, Cristiano Ronaldo semble en froid avec son nouveau sélectionneur Jorge Jesus qui lui a préféré Gonçalo Ramos dimanche lors de la victoire 2-1 contre la Norvège. Le technicien lusitanien a d’ailleurs confirmé que Gonçalo Ramos jouera demain contre le Danemark et l’absence de CR7 de l’entraînement du soir a suivi.

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Dans un communiqué, la fédération portugaise a fait un point sur les absents du jour : «João Félix a rejoint l’équipe. Francisco Conceição (indisponible pour demain) et Cristiano Ronaldo ne se sont pas entraînés. Merci.»