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UEFA Nations League

La fédération portugaise communique sur l’absence de Cristiano Ronaldo

Par Aurélien Macedo
1 min.
Cristiano Ronaldo @Maxppp

Absent de l’entraînement ce mercredi avec le Portugal, Cristiano Ronaldo semble en froid avec son nouveau sélectionneur Jorge Jesus qui lui a préféré Gonçalo Ramos dimanche lors de la victoire 2-1 contre la Norvège. Le technicien lusitanien a d’ailleurs confirmé que Gonçalo Ramos jouera demain contre le Danemark et l’absence de CR7 de l’entraînement du soir a suivi.

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Dans un communiqué, la fédération portugaise a fait un point sur les absents du jour : «João Félix a rejoint l’équipe. Francisco Conceição (indisponible pour demain) et Cristiano Ronaldo ne se sont pas entraînés. Merci.»

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