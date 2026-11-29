L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse d’Auxerre ce dimanche à h, dans le cadre de la 12ème journée de Ligue 1. Auxerre va évoluer en 3-4-3 avec Nardi dans les cages. En défense, on retrouve Tuanzebe, Diomandé et Siwe. L’entrejeu auxerrois est composé de Ekwah, Senaya, Danois, Ahamada et Oppegård. Faivre et Archer vont animer l’attaque d’Auxerre.

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Les Marseillais s’articulent en 4-3-2-1 avec de Lange aux buts. Aguerd, Egan-Riley, Weah, Garcia sont placés en défense. Le duo Nnadi / Højbjerg occupent le milieu marseillais. Paixão, Abdelli et Harit vont épauler Gouiri en attaque.

Les compositions

Auxerre :

Olympique de Marseille :