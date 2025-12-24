Menu Rechercher
Commenter 3
CAN

CAN 2025, Algérie : Riyad Mahrez calme tout le monde après la victoire

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
@Elhadjiloum @Elhadjiloum

Auteur d’un doublé ce mercredi avec l’Algérie face au Soudan (3-0) en CAN, Riyad Mahrez a fait taire les critiques au moins quelques jours. Le capitaine des Fennecs, qui est devenu le meilleur buteur des Fennecs en Coupe d’Afrique, sait aussi que le chemin est long et qu’une victoire 3-0 ne veut rien dire du tout. En conférence de presse après la rencontre, il s’est exprimé sur le sujet.

La suite après cette publicité

«Je suis content d’avoir pris les trois points, ça faisait longtemps qu’on l’avait pas fait à la CAN. Le trophée d’homme du match c’est anecdotique aujourd’hui c’est moi demain ce sera un autre mais le plus important c’est la victoire. On a pas forcément bien joué mais on a gagné c’est le plus important. On doit élever notre niveau dans quatre jours face au Burkina Faso. J’ai assez d’expérience pour savoir qu’on ne doit pas s’enflammer »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Algérie
Riyad Mahrez

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Algérie Flag Algérie
Riyad Mahrez Riyad Mahrez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier