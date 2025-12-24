CAN 2025, Algérie : Riyad Mahrez calme tout le monde après la victoire

Auteur d’un doublé ce mercredi avec l’Algérie face au Soudan (3-0) en CAN, Riyad Mahrez a fait taire les critiques au moins quelques jours. Le capitaine des Fennecs, qui est devenu le meilleur buteur des Fennecs en Coupe d’Afrique, sait aussi que le chemin est long et qu’une victoire 3-0 ne veut rien dire du tout. En conférence de presse après la rencontre, il s’est exprimé sur le sujet.

«Je suis content d’avoir pris les trois points, ça faisait longtemps qu’on l’avait pas fait à la CAN. Le trophée d’homme du match c’est anecdotique aujourd’hui c’est moi demain ce sera un autre mais le plus important c’est la victoire. On a pas forcément bien joué mais on a gagné c’est le plus important. On doit élever notre niveau dans quatre jours face au Burkina Faso. J’ai assez d’expérience pour savoir qu’on ne doit pas s’enflammer »