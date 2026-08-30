Galatasaray s’offre le gros coup Rafael Leão pour moins de 40 M€ !

La longue histoire entre Rafael Leão et l’AC Milan est officiellement terminée. Arrivé en provenance du LOSC en août 2019 contre près de 50 millions d’euros, l’ailier âgé de 27 ans quitte le club lombard. Alors qu’Aston Villa a tenté de le détourner vers Birmingham, l’international portugais (49 sélections) a finalement choisi de respecter l’accord ficelé avec Galatasaray et s’est engagé avec les champions de Turquie contre 45 millions d’euros et cinq millions d’euros de bonus.

La suite après cette publicité

« Un accord a été conclu avec AC Milan S.p.A. concernant le transfert du footballeur professionnel Rafael Alexandre Da Conceição Leão. Un transfert fixe de 38 000 000 € sera payé au club du joueur. De plus, 20 % des bénéfices d’une éventuelle vente future du joueur seront payés à AC Milan S.p.A. Un contrat de 4 ans a été signé par le joueur, effectif à partir de la saison 2026-2027. Selon l’accord, le joueur percevra un salaire net garanti de 10 000 000 € pour chaque saison. », a annoncé le club turc, futur adversaire du Paris Saint-Germain et de Lille lors de la phase de ligue, en Ligue des Champions.

An agreement has been reached with AC Milan S.p.A. regarding the transfer of professional footballer Rafael Alexandre Da Conceição Leão.



​A total fixed transfer fee of €38.000.000 will be paid to the player's club. Additionally, 20% of the profit from any future sale of the… pic.twitter.com/eCaxxY3kBN — Galatasaray EN (@Galatasaray) August 30, 2026

Un énorme coup pour Galatasaray

Ce transfert vient mettre fin à sept saisons tumultueuses de Leão à Milan. Apparu à 293 reprises sous les couleurs rossoneri, le joueur formé au Sporting Portugal affiche des statistiques plus qu’honorables avec la formation italienne : 80 buts, 65 passes décisives, un Scudetto lors de l’exercice 2021/2022 - où il a notamment remporté le titre de MVP de Serie A - et une Supercoupe d’Italie en 2025. Mais malgré sa présence quasi systématique dans le XI milanais, en dépit des nombreux entraîneurs passés sur le banc rouge et noir lors des dernières saisons, son rendement n’a pas toujours été apprécié à Milan, où il a souvent été la cible des critiques des médias transalpins.

La suite après cette publicité

Annoncé quasiment chaque été sur le départ, Rafael Leão a finalement fait ses bagages en cette fin août 2026, direction Istanbul. À Galatasaray, Leão touchera notamment un salaire estimé entre 10 et 12 millions d’euros nets par saison et disputera à nouveau la C1 aux côtés d’un autre ancien joueur de Lille, Victor Osimhen. De son côté, l’AC Milan va désormais entamer une nouvelle ère, après la vente de l’un des attaquants les plus importants de son histoire sur la dernière décennie.