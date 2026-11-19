Le 23 octobre dernier, deux jours après le match nul concédé en Ligue des Champions face à Arsenal (2-2), le Bayern Munich annonçait l’hospitalisation en urgence de son entraîneur Vincent Kompany. Le Belge de 40 ans assistait à l’entraînement de l’équipe réserve au centre d’entraînement du club bavarois quand il a fait un malaise. Victime d’une luxation de l’épaule dans sa chute, l’ancien défenseur de Manchester City est finalement resté éloigné des terrains durant quatre semaines à cause d’une méningite. Ce matin, il faisait son grand retour face aux médias, à la veille de la réception de Cologne, dans le cadre de la 10e journée de Bundesliga.

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« Je suis très reconnaissant du soutien reçu. C’était une période intense. Sur le moment, c’était une expérience inédite. Avec le recul, tout s’est parfaitement déroulé. J’ai immédiatement reçu le soutien du club et des médecins. J’en suis très reconnaissant. On essaie de retrouver rapidement son calme et d’attendre les résultats. Tout s’est bien passé ; tous les tests étaient positifs. Je dois dire que je suis en pleine forme. Nous avons passé de nombreux examens, tous concluants. Dans ce moment de sérénité, on essaie aussi d’apprendre. J’ai également trouvé passionnant d’observer l’équipe sous un autre angle, de voir comment les joueurs et le staff travaillent. Maintenant, je me sens de nouveau très bien et je suis heureux d’être de retour avec l’équipe », a-t-il déclaré, avant d’expliquer qu’il n’a pas su écouter son corps juste après le choc de C1 face aux Gunners.

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« Ça peut arriver à n’importe qui »

« Contre Arsenal, j’ai été transparent sur ce qui s’était passé : j’étais tout simplement malade et je n’ai peut-être pas assez écouté mon corps. Tout ce qui a suivi en a découlé. Je ne veux pas minimiser les faits, ça a été un choc. Mais c’était la conséquence de ma persévérance alors que j’avais besoin d’une pause. Maintenant, je me sens bien, j’ai traversé un long processus depuis. J’espère que la situation reviendra à la normale au plus vite. Je suis infiniment reconnaissant de la réaction du club et de tout le staff médical, qui ont été présents jour et nuit. Ils se sont démenés pour m’aider. Je tiens également à remercier mon staff, qui a persévéré et nous a permis de puiser de la force dans cette période difficile. J’ai adoré le match contre l’Atlético. C’était l’un des moments les plus mémorables de ma carrière d’entraîneur, même si je n’y étais pas. Nous garderons ce souvenir en mémoire, et il nous donnera de la force pour l’avenir. »

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Enfin, à l’heure où le football actuel affiche un calendrier très chargé et une pression toujours plus croissante, Kompany a répondu aux doutes présents sur son état de santé. Le Belge est-il suffisamment armé pour tenir le choc à la tête d’un club comme le Bayern ? Pour le principal intéressé, ce qu’il lui est arrivé n’est pas dû au statut du club qu’il entraîne. « Je comprends les questions qui vont se poser. La vérité, c’est qu’on a toujours tendance à trop réfléchir quand on n’a pas toutes les informations. Nous sommes invaincus et j’ai pris les plus longues vacances de ma vie. En tant qu’entraîneur, je ne peux pas dire qu’il y ait plus de pression qu’à Burnley en Championship. Ça peut arriver à n’importe qui, et on peut en tirer des leçons. » Le message est passé.