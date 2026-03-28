Quand les Mauritaniens se distribuent les maillots des Argentins

Après leur défaite 2-1 face à l’Argentine cette nuit à Buenos Aires, les joueurs de la Mauritanie ont offert un moment insolite en procédant à un échange de maillots inter-vestiaires. C’est Oumar Ngom, arrivé cet hiver à Lecce, qui s’est chargé de distribuer les maillots argentins à ses coéquipiers, après que les Mauritaniens ont remis les leurs aux Champions du Monde. Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux montrent l’enthousiasme des joueurs, certains repartant avec des maillots comme celui de Rodrigo De Paul, tandis que d’autres restent bredouilles.

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Le maillot le plus prisé, celui de Lionel Messi, est revenu à Aboubakary Koita, visiblement ravi du précieux souvenir. Sur le terrain, l’Argentine avait ouvert le score par Enzo Fernandez à la 16e minute, suivi d’un but de Nico Paz sur coup franc (32e). Les Mauritaniens ont même réduit le score dans le temps additionnel grâce à Jordan Lefort (90+4e), récompensant leur prestation combative face à l’Albiceleste. Les Argentins retrouveront la Zambie mardi pour clore cette trêve internationale.