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Quand les Mauritaniens se distribuent les maillots des Argentins

Par Allan Brevi
1 min.
Argentine Foot @Maxppp
Argentine 2-1 Mauritanie

Après leur défaite 2-1 face à l’Argentine cette nuit à Buenos Aires, les joueurs de la Mauritanie ont offert un moment insolite en procédant à un échange de maillots inter-vestiaires. C’est Oumar Ngom, arrivé cet hiver à Lecce, qui s’est chargé de distribuer les maillots argentins à ses coéquipiers, après que les Mauritaniens ont remis les leurs aux Champions du Monde. Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux montrent l’enthousiasme des joueurs, certains repartant avec des maillots comme celui de Rodrigo De Paul, tandis que d’autres restent bredouilles.

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TyC Sports
¡LOS JUGADORES DE MAURITANIA Y LA LOCURA POR QUEDARSE CON UNA CAMISETA DE LA SELECCIÓN!

Varios futbolistas aguardaron por una casaca Albiceleste tras el encuentro en La Bombonera. Parece que hasta hubo disputa por una de De Paul 😅

🎙️ @matipelliccioni
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Le maillot le plus prisé, celui de Lionel Messi, est revenu à Aboubakary Koita, visiblement ravi du précieux souvenir. Sur le terrain, l’Argentine avait ouvert le score par Enzo Fernandez à la 16e minute, suivi d’un but de Nico Paz sur coup franc (32e). Les Mauritaniens ont même réduit le score dans le temps additionnel grâce à Jordan Lefort (90+4e), récompensant leur prestation combative face à l’Albiceleste. Les Argentins retrouveront la Zambie mardi pour clore cette trêve internationale.

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