Ligue des Nations : l'exceptionnelle nouvelle prestation d'Erling Haaland

En milieu de semaine dernière, Erling Braut Haaland a dû être assez frustré. Outre le fait de ne pas avoir réussi à trouver la faille contre la Serbie, son équipe nationale, la Norvège, s'est fait éliminer des qualifications pour l'Euro 2021. Alors, ce dimanche, la Roumanie avait tout de la victime expiatoire sur laquelle on passe ses nerfs et surtout sa frustration de ne pas avoir réussi auparavant.

C'était une évidence et l'avant-centre de la Norvège s'est offert un merveilleux triplé. La presse de son pays n'avait d'yeux que pour lui, forcément en ce lundi matin. « Quel répertoire! Vitesse, puissance, orécision et buts. Hat trick et il aurait pu y en avoir plus. Marqué sur la première occasion de la Norvège, après une course puissante et une finition froide. Plus tard, Jærbuen a atteint un nouveau niveau en se déplaçant librement, mais il a ensuite raté son face à face avec le gardien de but. A roulé pour le 3-0 et a frappé pour le 4-0. Il en est à six buts en six internationaux », peut-on ainsi lire chez VG, qui lui accorde la note de neuf.

Il vise le record de Jørgen Juve

Son sélectionneur aussi était tout sourire après la rencontre : « en tant que buteur, il détient une grande classe internationale. Je vais attendre qu'il ait grandi, puis je commencerai à le comparer aux autres ». Son association avec Martin Odegaard aussi a été soulignée, alors que le milieu offensif du Real Madrid lui a offert deux passes décisives ce dimanche en fin d'après-midi.

« C'est un luxe. Quand je reçois le ballon, tout ce que j'ai à faire est de lui. Il démarre parfaitement et n'est presque jamais en position de hors-jeu », s'est ainsi émerveillé le double passeur décisif. Prochain objectif pour l'attaquant du BvB ? Aller chercher le record de buts en sélection, celui de Jørgen Juve (33 buts). Erling Braut Haaland a encore un peu de temps devant lui...