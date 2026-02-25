Manchester United a identifié le remplaçant de Casemiro

Casemiro s’apprête à tourner la page. Le milieu brésilien de Manchester United, qui a récemment fêté ses 34 ans, devrait quitter Old Trafford à l’issue de la saison et pourrait se diriger vers la MLS. Les dirigeants s’activent déjà pour lui trouver un successeur et ont coché un nom en priorité : Ibrahim Sangaré. À 28 ans, le milieu ivoirien de Nottingham Forest a séduit les Red Devils par ses qualités défensives et son impact physique.

D’après Mundo Deportivo, les Mancuniens envisagent même de formuler une offre, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2028. Arrivé en Europe en 2016 à Toulouse, Sangaré s’est ensuite révélé au PSV Eindhoven avant de rejoindre Forest en 2023 contre 35 M€ et de s’imposer au sein du milieu de terrain de la formation anglaise. De quoi taper dans l’œil des Red Devils.