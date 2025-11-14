Un joueur de l’Atlético monte au créneau pour Lamine Yamal

Ces derniers mois, Lamine Yamal a été la cible de vives critiques, notamment à cause de sa vie en dehors des terrains, lui qui a connu un été très médiatisé. Son comportement a aussi été pointé du doigt par certains. Mais dans un entretien accordé à El Desmarque, Alex Baena, joueur de l’Atlético et de la sélection espagnole, a tenu à défendre le Catalan.

La suite après cette publicité

« On parle trop de lui. C’est un garçon normal et humble. Tout est amplifié car il joue dans un club de la dimension du Barça », a ainsi indiqué la recrue estivale star des Colchoneros, regrettant les nombreuses exagérations et la surmédiatisation du numéro 10 blaugrana, absent des prochains matchs de la Roja à cause d’une intervention médicale visant à soulager sa pubalgie.