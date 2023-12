EdF : Didier Deschamps envoie un message fort à Paul Pogba

Alors qu’il était blessé quasiment durant toute la première saison de son retour sous les couleurs de la Juventus Turin, Paul Pogba a été déclaré positif à la DHEA, qui peut faire augmenter les taux de testostérone, au sortir d’une rencontre contre l’Udinese. Et depuis, la carrière de Paul Pogba a pris un tournant tragique, puisque le Champion du monde 2018 pourrait être éloigné des terrains de football pour une durée de quatre ans, soit la peine requise par le tribunal antidopage. Dans un entretien accordé au Parisien, Didier Deschamps est revenu sur la probable suspension de son milieu de terrain.

«J’aime mes joueurs. Tous. Je suis triste de ce qui arrive à Paul. Et pas seulement pour ça, mais pour tout ce qu’il a déjà enduré entre ses problèmes personnels (il a été victime d’une tentative d’extorsion en bande organisée) qui l’ont forcément très affecté, sa blessure, ses autres petites blessures… C’est beaucoup pour un seul homme. Paul est quelqu’un de costaud. Il garde le moral, a du caractère. Là, les réquisitions du parquet sont très lourdes. Elles risquent de l’éloigner un peu plus encore des terrains que lors de sa dernière année et demie durant laquelle il avait déjà peu joué», a lâché le sélectionneur des Bleus.