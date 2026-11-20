Depuis le début de saison, Ethan Mbappé a changé de dimension au LOSC. Longtemps freiné par les blessures et cantonné à un rôle de remplaçant lors de ses premières saisons dans le Nord, le joueur de 19 ans a gagné la confiance de Davide Ancelotti, qui en a fait un titulaire sur le côté droit de l’attaque. Ses prestations lui ont permis de franchir un cap, au point de connaître ses premières convocations avec l’Equipe de France Espoirs. Une progression qui n’est pas passée inaperçue à Lille, où la direction souhaite également sécuriser son avenir. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le jeune Français fait actuellement l’objet de discussions pour une prolongation.

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En conférence de presse, Davide Ancelotti n’a pas caché son envie de conserver son joueur sur le long terme : «bien sûr. C’est un joueur que j’aimerais avoir longtemps avec moi, parce qu’il aide beaucoup l’équipe et possède une progression très claire. Il a du talent et j’aimerais pouvoir l’accompagner dans son évolution. Je cherche à avoir avec lui la même relation qu’avec les autres joueurs. Nous avons certaines choses en commun, mais ce qui nous rapproche avant tout, c’est notre ambition de réussir au LOSC et de faire une belle carrière.» Voilà qui est dit.