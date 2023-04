Man Utd : Marcos Rojo fracasse Harry Maguire

Harry Maguire s’attire même les foudres de ses anciens coéquipiers. Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision argentine TyC Sports, l’ancien joueur de Manchester United, Marcos Rojo (33 ans), a évoqué l’immunité dont bénéficiait l’Anglais sous les ordres d’Ole Gunnar Solskjaer. Selon l’Argentin, Maguire lui était tout simplement préféré en raison du prix exorbitant de son transfert.

«En 2019, j’étais vraiment en colère contre l’entraîneur de Man United parce qu’il mettait Maguire à ma place. Un jour, je suis allé dans le bureau de Solskjaer pour lui dire de me laisser partir dans un autre club ou de me titulariser, mais il m’a dit que Maguire devait jouer à cause de l’argent qu’ils dépensé pour lui (80 M€), se souvient l’actuel joueur du Boca Juniors. *Maguire faisait déjà d’énormes erreurs et j’ai dit à Solskjaer : 'Fils de **, laisse-moi jouer parce que ce gars fait d’énormes erreurs chaque week-end’.» Une sacrée anecdote.

