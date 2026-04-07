Liverpool : le vibrant hommage d’Arne Slot au PSG

Une double confrontation de haut niveau, avec un match aller largement en faveur du PSG, mais gagné par Liverpool, et un match retour dominé par le club de la Mersey, mais théâtre de la qualification parisienne. Le huitième de finale entre les Reds et les Franciliens a marqué aussi bien les téléspectateurs que les acteurs. Et l’entraîneur du club de la Mersey, Arne Slot, a souvent évoqué ce souvenir intense, en complimentant son rival. Rival qu’il retrouvera mercredi soir, pour un quart de finale cette fois. Mais les choses ont changé. Le PSG est devenu champion d’Europe pendant que Liverpool traverse une saison délicate, bien loin de sa domination nationale de l’exercice précédent.

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Résultat, c’est bien le PSG qui est considéré comme le favori. Mais Arne Slot n’en fait pas grand cas. « Je ne pense pas que le fait d’avoir un favori ait une importance. Il ne s’agit que de deux matchs, et beaucoup de choses peuvent se passer en deux rencontres. Les deux équipes comptent d’excellents joueurs, et la saison dernière a prouvé qu’elles pouvaient rivaliser. La saison dernière, je pense que nous méritions de perdre 4-0 ici, mais ce match n’est dû qu’à Alisson. À Anfield, je pense que nous méritions de gagner. La différence entre ces deux équipes, c’est que le PSG a su garder son effectif. Je pense que notre équipe sera différente de celle qui était là la saison dernière. »

Le PSG dans la continuité, Liverpool dans la transition

Une déclaration qui pourrait passer pour défaitiste auprès des fans de Liverpool, d’autant que Slot a enfoncé le clou lors de sa réponse suivante, en conférence de presse au Parc des Princes. « Si je repense souvent à ce match, surtout à Anfield, c’est parce que dans les deux rencontres, on a joué au football pur et dur. Cette saison, j’ai vu certaines tactiques utilisées contre lesquelles on ne peut rien faire, je parle de gain de temps et d’autres choses du genre. Mais ce n’était pas le cas lors des deux matchs contre le PSG. On a simplement joué à armes égales sur les deux matchs. Sont-ils encore meilleurs maintenant ? Je l’ai déjà dit, il est quasiment impossible de faire mieux que l’équipe de la saison dernière, car elle était déjà excellente. Mais comme je l’ai dit, presque toutes les équipes, peut-être même toutes, progressent avec le temps, et je pense que le PSG en est un bon exemple. Nous sommes à un stade différent maintenant, car nous avons opéré une transition importante cet été. Mais nous essayons de poursuivre dans cette voie. »

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Vous l’aurez compris, l’entraîneur néerlandais se positionne comme le challenger, et laisse la pression du favori au PSG. Rassurez-vous, il ne compte pas non plus se présenter en victime expiatoire. « Je pense que la réponse se trouve dans l’histoire de Liverpool. Dans les moments difficiles, ils se relèvent. Nous avons connu beaucoup de moments difficiles, nous nous sommes relevés à plusieurs reprises, puis nous avons sombré. Nous devons retrouver cette mentalité pour continuer d’avancer et de nous relever après chaque déception. Ce club a également prouvé qu’il était capable de réaliser des choses exceptionnelles dans les moments difficiles, et si nous parvenons à reproduire ce niveau à Anfield, comme nous l’avons fait la saison dernière et à de nombreuses reprises, notamment récemment contre Galatasaray, nous avons réalisé notre meilleur match de la saison. » Alors, quel Liverpool se présentera au Parc des Princes mercredi soir ?

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