Man City : le conseil fort de Pep Guardiola à son successeur

Après avoir officialisé son départ de Manchester City à l’issue de la saison, Pep Guardiola commence déjà à préparer l’après. Alors que le nom d’Enzo Maresca revient avec insistance pour prendre la succession du technicien espagnol chez les Skyblues, l’ancien entraîneur du Barça et du Bayern Munich a adressé un premier conseil plein de bienveillance à celui qui pourrait récupérer l’un des bancs les plus exposés du football européen.

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Interrogé sur un message à transmettre au futur coach de Manchester City, Guardiola a livré une réponse forte et très claire : « qu’il soit lui-même. Un entraîneur doit être lui-même, unique. Le club sera là pour le soutenir de manière inconditionnelle. Comme ils l’ont fait avec moi, ils le feront pour lui et son staff. » Une déclaration qui ressemble à un véritable passage de témoin de la part du technicien catalan, après 10 années historiques passées sur le banc mancunien. Une page se tourne…