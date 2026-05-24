Menu Rechercher
Commenter
Premier League

Man City : le conseil fort de Pep Guardiola à son successeur

Par Allan Brevi
1 min.
Pep Guardiola @Maxppp

Après avoir officialisé son départ de Manchester City à l’issue de la saison, Pep Guardiola commence déjà à préparer l’après. Alors que le nom d’Enzo Maresca revient avec insistance pour prendre la succession du technicien espagnol chez les Skyblues, l’ancien entraîneur du Barça et du Bayern Munich a adressé un premier conseil plein de bienveillance à celui qui pourrait récupérer l’un des bancs les plus exposés du football européen.

La suite après cette publicité

Interrogé sur un message à transmettre au futur coach de Manchester City, Guardiola a livré une réponse forte et très claire : « qu’il soit lui-même. Un entraîneur doit être lui-même, unique. Le club sera là pour le soutenir de manière inconditionnelle. Comme ils l’ont fait avec moi, ils le feront pour lui et son staff. » Une déclaration qui ressemble à un véritable passage de témoin de la part du technicien catalan, après 10 années historiques passées sur le banc mancunien. Une page se tourne…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Man City
Vincenzo Maresca
Pep Guardiola

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Man City Logo Manchester City FC
Vincenzo Maresca Vincenzo Maresca
Pep Guardiola Pep Guardiola
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier