Neymar clashe une actrice brésilienne

Neymar n’a pas épargné l’actrice brésilienne Luana Piovani sur les réseaux sociaux. Hier, cette dernière l’avait publiquement attaqué en le qualifiant «d’homme et de père indigne», faisant référence à ses innombrables frasques et tromperies envers Bruna Biancardi, mère de sa dernière fille. Ce vendredi, l’ancien joueur du PSG a réagi dans sa story Instagram, et il n’a pas fait de détours.

«Honte à toi. Tu as plus de 50 ans et tu veux venir attaquer sur internet ? Tu penses que t’es qui ? Ah, va te faire f.utre. Tu veux devenir célèbre, meuf ? Ton temps est révolu ! Ferme ta bouche», a-t-il déclaré, en substance.