MU : Michael Carrick réclame un verdict rapide dans l’affaire de Manchester City

Michael Carrick réclame une résolution rapide de l’affaire financière visant Manchester City. Reconnu coupable de manquements graves aux règles de la Premier League entre 2009 et 2018, le club conteste les conclusions et a fait appel. L’ancien milieu de Manchester United, directement concerné par les batailles pour le titre face aux Citizens, attend désormais des réponses claires. « J’ai mes propres interrogations à ce sujet. Cette affaire m’a personnellement affecté de différentes manières au fil du temps. Plus vite elle sera réglée, mieux ce sera pour tout le monde », a-t-il déclaré.

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Battus par City lors de la dernière journée en 2012, les Red Devils pourraient voir l’histoire de certaines courses au titre remise en question selon l’issue de la procédure. Carrick rappelle toutefois qu’une éventuelle décision ne changera pas les émotions vécues sur le terrain : « ce qui compte, c’est le moment où l’on se bat pour gagner et accomplir quelque chose. Une médaille, qu’on l’obtienne ou non, ne change pas ce que l’on ressent au moment de la victoire ou de la défaite. » Il insiste donc sur la nécessité d’un verdict rapide : « il est essentiel que les choses avancent vite pour que tout le monde sache à quoi s’en tenir et puisse passer à autre chose. » Le message est passé !