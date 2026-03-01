Menu Rechercher
Commenter 2
Liga

Tension maximale avant le choc entre le Real Betis et Seville

Par Tom Courel
1 min.
Police espagnole @Maxppp
Betis 0-0 Séville

Tension maximale à l’arrivée des supporters du Séville FC à l’Estadio de La Cartuja pour défier le Real Betis (5e), ce dimanche après-midi. Dans un climat particulièrement électrique, des milliers de fans andalous ont marché vers l’enceinte pour ce derby très attendu comptant pour la 26e journée de Liga. Un fait inédit a notamment vu le jour puisque les fans de l’actuel 12e du championnat ont effectué le trajet en train jusqu’aux abords du stade, comme le démontrent les images postées par El Chiringuito sur X.

La suite après cette publicité
El Chiringuito TV
‼️ ¡Máxima tensión en la llegada de los aficionados del Sevilla a La Cartuja!

🚂 Por primera vez en la historia, han llegado en tren al estadio.

📹 @GonzaloTortosa
Voir sur X

Un dispositif de sécurité renforcé a bien évidemment été mis en place pour encadrer ce déplacement, afin de calmer tout débordement avant le coup d’envoi (18h30). Chants, fumigènes et ferveur vont certainement faire monter la température dans l’enceinte, alors que les visiteurs tentent d’imposer leur loi à quelques heures de ce choc passionnant en Andalousie.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Betis
Séville

En savoir plus sur

Liga Liga
Betis Logo Real Bétis
Séville Logo FC Séville
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier