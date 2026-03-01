Tension maximale avant le choc entre le Real Betis et Seville

Tension maximale à l’arrivée des supporters du Séville FC à l’Estadio de La Cartuja pour défier le Real Betis (5e), ce dimanche après-midi. Dans un climat particulièrement électrique, des milliers de fans andalous ont marché vers l’enceinte pour ce derby très attendu comptant pour la 26e journée de Liga. Un fait inédit a notamment vu le jour puisque les fans de l’actuel 12e du championnat ont effectué le trajet en train jusqu’aux abords du stade, comme le démontrent les images postées par El Chiringuito sur X.

Un dispositif de sécurité renforcé a bien évidemment été mis en place pour encadrer ce déplacement, afin de calmer tout débordement avant le coup d’envoi (18h30). Chants, fumigènes et ferveur vont certainement faire monter la température dans l’enceinte, alors que les visiteurs tentent d’imposer leur loi à quelques heures de ce choc passionnant en Andalousie.