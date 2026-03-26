CAN 2025 : le Sénégal esquive une question sur la sortie du terrain

Réunis jeudi matin dans le 17e arrondissement de Paris, les avocats de la FSF ont détaillé devant la presse les arguments du recours déposé devant le TAS contre la décision de la CAF. Pendant plus d’une heure trente, le camp juridique de la fédération sénégalaise a dézingué à tout va la CAF et le Maroc parlant de « droits violés », «d’attentat à la fédération», de «corruption de la part de 5 personnes». Et en fin de conférence de presse, lors de la session question/réponse, les avocats ont été interrogés sur le fond de cette défaite sur tapis vert à savoir la sortie du terrain des joueurs sénégalais pendant la finale.

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Et les avocats de la FSF ont décidé de botter en touche sur les articles 82 et 84 mentionnés par le Maroc dans son appel.« On aura le temps d’écrire dans les prochains jours nos arguments. Et ce sera au TAS de les recevoir en premier lieu. Après, j’imagine qu’il y aura des fuites et vous pourrez le savoir. Mais pour l’instant, laissez nous nous reposer un peu.»