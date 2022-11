Olivier Giroud hante les nuits de Virgil van Dijk

Double buteur et passeur lors de la large victoire de l'AC Milan face à Salzbourg, mercredi soir, Olivier Giroud a été le principal artisan de la qualification des Lombards en huitièmes de finale de la Ligue des champions. À 36 ans, l'attaquant français repousse toutes les limites et on voit mal comment Didier Deschamps pourrait ne pas mentionner son nom, dans six jours, lors de l'annonce de la liste des élus pour la Coupe du Monde au Qatar. Et ce ne sont pas les récents propos de Virgil van Dijk qui pourront faire mentir les performances du deuxième meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

Interrogé par Gary Neville dans son émission The Overlap, le défenseur central de Liverpool et des Pays-Bas a désigné le Français comme l'adversaire le plus difficile qu'il ait jamais affronté. «Olivier Giroud a été l'attaquant contre lequel j'ai le plus lutté. J'avais toujours l'impression de le tenir mais, d'une manière ou d'une autre, il parvenait toujours à marquer contre nous. Que ce soit pour Arsenal, Chelsea ou avec la France, il a toujours marqué. L'année où nous avons remporté la Premier League, lors de la saison 2019/20, nous avons battu Chelsea 5-2. Nous gagnions 3-0 et il a marqué un but brouillon, et je me suis dit que nous gagnions confortablement, mais qu'il marquait toujours contre moi », s'est exprimé le défenseur batave.