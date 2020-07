OM : Pape Gueye excité à l'idée de jouer la Ligue des Champions

Arrivé à l'Olympique de Marseille il y a quelques semaines, Pape Gueye a fait forte impression pour ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs. Titulaire lors du match amical contre le FC Pinzgau (5-1), l'ancien joueur du Havre a même marqué son premier but avec le club phocéen. Et quelques jours plus tard, il a enchaîné en disputant une période contre Heimstetten (6-1).

Mais le milieu de terrain de 21 ans a surtout hâte de passer à la vitesse supérieure, avec bien évidemment la Ligue des Champions. «C'est un rêve d'être dans une équipe qui joue la Champions League. Ils ont fait du bon travail l'année passée, j'ai suivi pratiquement tous les matches. C'est un rêve en plus de jouer pour l'Olympique de Marseille, au Stade Vélodrome où je n'ai jamais eu la chance de jouer. On m'en a parlé et c'est un rêve», a déclaré le natif de Montreuil dans un entretien accordé aux médias de l'OM. Rendez-vous donc dans quelques semaines sur la pelouse du Vélodrome, et pour des matches de C1.