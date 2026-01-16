Oliver Glasner annonce son départ de Crystal Palace en fin de saison

Après avoir confirmé le départ imminent de Marc Guéhi à Manchester City, Oliver Glasner (51 ans) a évoqué son cas personnel, lui dont le contrat prend fin cet été. Et l’Autrichien a été très clair concernant son avenir. « Une décision a déjà été prise, il y a des mois. J’ai eu une réunion avec Steve Parish en octobre, pendant la trêve internationale. Nous avons eu une très longue conversation, et je lui ai dit que je ne signerais pas de nouveau contrat. Nous avions convenu à l’époque qu’il valait mieux garder cela entre nous. C’était la meilleure solution pour préserver la confidentialité pendant trois mois. Mais maintenant, il est important d’y voir clair, et nous avions un emploi du temps très chargé, c’est pourquoi nous ne voulions pas en parler. Steve et moi voulons le meilleur pour Crystal Palace.»

Il a ensuite expliqué sa décision. «J’ai dit à Steve Parish que je cherchais simplement un nouveau défi. Je le lui ai dit en octobre, cela n’a rien à voir avec le mercato. Je déteste quand on écrit ou dit des choses fausses, et il m’était très difficile de ne pas réagir. Nous avons d’excellentes relations et nous discutons toujours de ce qui est le mieux pour Crystal Palace. Je n’ai parlé à aucun autre club, je l’ai dit aux joueurs et je leur ai promis aujourd’hui que je donnerais le meilleur de moi-même pour réaliser la meilleure saison de l’histoire de Crystal Palace, le meilleur total de points de l’histoire. Nous avons maintenant quatre points de plus qu’à ce stade de la saison et nous ferons tout pour ramener un autre trophée à Selhurst Park. Nous avons eu le tirage au sort de la Ligue de Conférence aujourd’hui, nous affronterons le Zrinjski Mostar de Bosnie en barrages et j’ai jeté un coup d’œil à l’arbre du tirage, ce sera assez intéressant de voir qui nous pourrions affronter dans notre groupe. Je ferai tout mon possible pour ramener un trophée à Selhurst Park.» Avant son départ vers un nouveau club. Ces derniers mois, il a été cité du côté de Manchester United.