Ligue des Champions, CdM des Clubs : l’incroyable jackpot qui attend le PSG !

Jackpot en vue pour le Paris Saint-Germain. Défaits par Aston Villa (2-3) à Villa Park, les hommes de Luis Enrique seront, malgré tout, bien présents au rendez-vous des demi-finales de la Ligue des Champions après leur victoire probante au Parc des Princes le 9 avril dernier (3-1). En attendant de croiser le fer avec Arsenal, bourreau du Real Madrid, les Parisiens peuvent déjà célébrer une (très) belle rentrée d’argent.

En effet, en comptabilisant leur prime de participation (18,62M€), leur prime de classement (6,05M€), leur prime de résultats (9,1M€) et leur prime de qualification en barrages (1M€), les champions de France en titre étaient d’ailleurs déjà assurés de récolter 34,77 millions d’euros à l’issue de la phase de ligue. Un montant qui va drastiquement monter après avoir éliminé Brest en barrages (+ 11M€), Liverpool en huitièmes de finale (+ 12,5M€) et enfin Aston Villa en quarts de finale (+ 15M€).

Un chèque de plus de 250M€ à la clé ?

Dès lors, avant de retrouver les Gunners, les dirigeants parisiens peuvent déjà s’attendre à recevoir 73,27 millions d’euros, auquel ils pourraient bien ajouter les 18 millions d’une qualification en finale et les 6 millions d’une victoire à Munich, le 31 mai prochain. Mais ce n’est pas tout. S’il venait à remporter la Ligue des Champions, le club de la capitale validerait également son ticket pour la Supercoupe d’Europe, qui aura lieu le 13 août à Udine (Italie). Une rencontre pour laquelle l’UEFA offre un chèque de 4 millions d’euros aux deux participants, et 1 million supplémentaire pour le vainqueur.

Au total, le PSG pourrait donc empocher 102,27 millions d’euros. Un montant qui ne prend par ailleurs pas en compte l’argent redistribué en fonction du marché domestique (droits TV) et du coefficient UEFA de chaque club, estimé par les sites spécialisés à près de 45 millions d’euros pour le PSG. Enfin, la Coupe du monde des clubs, organisée du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis, offrira elle la plus grosse dotation distribuée dans l’histoire pour un tournoi, avec près d’un milliard d’euros pour les 32 clubs participants.

Engagé pour cette édition 2025, le PSG percevra ainsi entre 11M€ et 35M€ - somme calculée selon des critères sportifs et commerciaux - pour sa simple participation et pourrait recevoir jusqu’à 115 millions d’euros en cas de victoire finale. Bref, au-delà de l’aspect purement sportif, la réussite des Parisiens pourrait permettre aux Rouge et Bleu de toucher un véritable jackpot, à savoir plus de 250 millions d’euros. Une source de motivation supplémentaire - s’il en fallait une - avant d’entamer le sprint final…