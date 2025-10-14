Qualifs CdM 2026 : le scénario fou qui permettrait à Saint-Marin de disputer les barrages

La trêve internationale d’octobre se termine ce mardi soir et il ne restera donc plus que deux rencontres dans la zone Europe pour la phase de poules des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Dernier avec zéro point dans le groupe H avec l’Autriche, la Bosnie-Herzégovine, la Roumanie et Chypre, Saint-Marin n’a plus aucune chance de terminer premier et d’obtenir une qualification directe, ni même d’obtenir une deuxième place synonyme de barrages. Néanmoins, le 210e et dernier pays au classement FIFA peut encore se qualifier pour la Coupe du monde 2026.

En effet, lors de la dernière édition de la Ligue des Nations, Saint-Marin a terminé en tête de son groupe devant Gibraltar et le Liechtenstein. Alors que les barrages de la Coupe du monde 2026 concerneront 16 pays, 12 pays sont qualifiés via les éliminatoires et 4 pays via leurs résultats en Ligue des Nations. Ainsi, le Pays de Galles, la Roumanie, la Suède et l’Irlande du Nord sont provisoirement dans cette situation. Pour que Saint-Marin puisse se qualifier pour les barrages de la Coupe du monde 2026, il faudrait que l’Irlande du Nord qui est troisième de son groupe derrière l’Allemagne et la Slovaquie avec trois points de retard reprenne la 2e place à la Slovaquie, mais également que la Roumanie subtilise la 2e place de son groupe à la Bosnie-Herzégovine. Les Roumains sont 3e à 3 points des Bosniens qu’ils affronteront en novembre. Si la Roumanie ne perd pas ce match, elle n’aura besoin que d’une victoire contre … Saint-Marin lors de la dernière journée pour rallier les barrages. Autrement dit, Saint-Marin pourrait disputer les barrages de la Coupe du monde 2026 grâce à une défaite face à la Roumanie.