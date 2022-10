PSG : le plan déroutant de Nasser al-Khelaïfi pour chasser les polémiques !

La suite après cette publicité

Non, le Paris Saint-Germain n'est pas un club comme les autres. Bercé dans une tendresse sportive - tout du moins sur le plan comptable - depuis le début de la saison, le club de la capitale, leader de Ligue 1 et de son groupe en Ligue des Champions, traverse, pourtant, un terrible orage en dehors des terrains. De quoi agacer Christophe Galtier, obligé de délaisser les considérations tactiques pour s'adonner aux diverses polémiques en conférence de presse.

Outre la corrida et les chars à voile, le champion de France en titre doit, en effet, gérer le bouillant feuilleton Kylian Mbappé. Et ce n'est pas tout. Selon les dernières informations de The Athletic, le boss des Rouge-et-Bleu, Nasser Al-Khelaïfi a été attaqué en justice par Javier Tebas. En effet, le président de La Liga reprocherait au patron parisien de ne pas avoir payé tous les droits télés et réclame ainsi 51 millions d'euros. Pour rappel, NAK dirige également le groupe beIN SPORTS, détenteur des droits de La Liga dans plus de 30 pays.

Nasser al-Khelaïfi opte pour le silence !

Dans cette optique et comme le révèle le média britannique, Javier Tebas aurait demandé à geler les actifs de beIN, une requête acceptée par le tribunal. The Athletic précisait, par ailleurs, que le groupe qatari n’aurait appris cette décision qu’au moment où le New York Times est venu chercher une réaction... Symbole de cette pression omniprésente, Nasser al-Khelaïfi doit également gérer les révélations explosives de Mediapart concernant cette présumée agence de communication mandatée par le club parisien et accusée d'avoir dénigré de nombreuses personnalités, dont Mbappé, sur les réseaux sociaux. Plongé dans ce feu médiatique, Nasser al-Khelaïfi a, pourtant, fait le choix, du silence.

Présent dans le carré VIP du Parc des Princes lors de la réception du Benfica (1-1), le président du club de la capitale, habituellement discret, est apparu serein. Sans un mot, l'homme fort des Rouge-et-Bleu a ainsi l'intention de montrer que rien ne l'atteint. Au siège de Boulogne-Billancourt, ce vendredi, Nasser al-Khelaïfi s'est, par ailleurs, rendu à Poissy, un peu plus tôt dans la semaine, pour voir l'avancement des travaux du futur centre d'entraînement du PSG. Attendu dans l'antre parisienne pour le choc de ce dimanche soir face à l'OM, le patron qatarien n'en reste pas moins «épuisé» selon les dires d'un de ses plus proches collaborateurs.

Le président est épuisé depuis une semaine, car les rumeurs sont incessantes, mais aussi de plus en plus folles. Elles ont également changé tous les jours et se sont souvent contredites. «Le plus ridicule est qu'un émissaire viendrait de Doha pour reprendre le club en main. C'est un non-sens, on frôle l'hystérie. Ç'a été une semaine difficile avec beaucoup d'attaques, mais le club reste positif», confiait cette même source dans des propos relayés par L'Equipe. Une chose est sûre, le PSG serait bien inspiré de dompter son historique rival marseillais, au risque de basculer dans une crise mêlant sportif et extra-sportif.

