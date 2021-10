Georginio Wijnaldum inquiète les Pays-Bas

Avec le poste de gardien, le milieu de terrain a toujours été l’un des principaux chantiers du Paris Saint-Germain version QSI. Si l’arrivée de Keylor Navas en 2019 et celle de Gianluigi Donnarumma cet été ont enfin réglé les soucis concernant les portiers, Paris n’a pas la même réussite avec son entrejeu. Depuis la retraite de Thiago Motta et le départ de Blaise Matuidi, Marco Verratti peine à trouver des compagnons de haut standing et fiables sur la durée.

Cette année, Idrissa Gueye et Ander Herrera ont signé une bonne entame de saison, reléguant Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum sur le banc de touche. Concernant le Batave, son cas commence à faire parler dans les chaumières. Wijnaldum faisait partie des joueurs libres de tout contrat les plus courtisés du dernier mercato estival à avoir rejoint Paris, alors qu’il était annoncé au FC Barcelone. À 30 ans, l’international hollandais (82 sélections, 26 buts) était présenté comme un renfort d’expérience arrivant en provenance de Liverpool.

Van Gaal est inquiet

Mais l’ancien Red et capitaine des Pays-Bas est à la peine. Utilisé en sentinelle, sur le côté droit ainsi qu’en soutien des attaquants par Mauricio Pochettino, Wijnaldum n’a toujours pas rendu de copie très satisfaisante. Résultat : sur les cinq derniers matches du PSG, toutes compétitions confondues, le Batave a démarré quatre rencontres sur le banc de touche. Une rétrogradation dans la hiérarchie qui n’est pas passée inaperçue chez le nouveau sélectionneur orange, Louis van Goal. Ce matin, le journal AD a d’ailleurs fait sa Une sur les joueurs hollandais heureux avec la sélection, mais malheureux en club. Wijnaldum y est catalogué avec les Blaugrana Frenkie De Jong et Memphis Depay.

« Bien sûr que je suis inquiet. J’en ai déjà parlé à Wijnaldum quand je suis arrivé (au rassemblement). Mais ce n'est pas je ne tire pas encore la sonnette d’alarme. J'ai beaucoup de confiance en certains joueurs. Wijnaldum est l'un d'entre eux. Wijnaldum est un joueur qui s'est blessé et qui a quand même participé à la Coupe du Monde au Brésil. Vous vous en souvenez peut-être. Il a presque tout joué à l'époque. J'ai commencé avec Jonathan de Guzman, puis Wijnaldum est arrivé assez rapidement. » Mais ça, c’était il y a sept ans. Wijnaldum saura-t-il rebondir ? Pour rappel, le Parisien est suspendu pour le match face à la Lettonie. Il sera par contre disponible pour affronter Gibraltar.