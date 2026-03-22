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Ligue 1

OM - Lille : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Habib Beye a dirigé son premier entrainement à l'OM ce matin @Maxppp
Marseille 1-2 Lille

L’Olympique de Marseille reçoit Lille au Stade Vélodrome ce dimanche à 17h15, dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1. Les Marseillais s’articulent en 4-2-3-1 avec Rulli dans les buts. En défense on retrouve Weah, Emerson ainsi que Medina et Balerdi associés en charnière centrale. L’entrejeu olympien est composé de Höjbjerg et Kondogbia. Greenwood, Timber et Paixao vont animer l’attaque marseillaise aux côté de Aubameyang placé en pointe.

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Le LOSC s’organise aussi en 4-2-3-1 avec Özer dans les buts. Meunier, Ngoy, Mandi et Verdonk sont en défense. Au milieu, on retrouve Bentaleb et Bouaddi. Le trio Mukau / Haraldsson / Correia vont animer l’attaque lilloise avec Fernandez-Pardo.

Les compositions :

Olympique de Marseille :

Marseille

4-2-3-1
Officielle

Lille :

Lille

4-2-3-1
Officielle
Pub. le - MAJ le
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