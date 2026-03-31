Le Real Madrid prépare 10 départs !

Cet été, le Real Madrid va faire l’acquisition d’un nouveau lave-linge. Un modèle particulièrement puissant puisque les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu vont lancer une grande lessive. Si on ne sait toujours pas qui sera le nouvel entraîneur de la formation espagnole et si Alvaro Arbeloa résistera à l’été, on en sait en revanche un petit plus sur l’identité des joueurs dont le club souhaite se séparer d’une façon ou d’une autre. Ils sont dix à être dans le viseur de la direction et de Florentino Pérez, qui ne fera pas de sentiment cet été 2026.

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Le boss de la Casa Blanca, qui a été tancé et sifflé par une partie des supporters cette saison, veut des résultats et des titres. Ainsi, les joueurs en fin de contrat ne seront pas renouvelés pour la majeure partie. Une tendance qui est confirmée par El Desmarque, qui assure que David Alaba, Dani Carvajal et Antonio Rüdiger ne porteront plus les couleurs du club l’an prochain. Concernant l’Allemand, il y a toujours un mince espoir de prolongation selon quelques médias ibériques. Mais un départ est envisagé par beaucoup. La Juventus se tient d’ailleurs prête à l’accueillir.

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Un grand ménage d’été

Fran Garcia et Ferland Mendy, qui est souvent blessé, sont aussi sur la rampe de départ. Le Français est sous contrat jusqu’en 2028 et n’a pas forcément l’intention de bouger. De son côté, Garcia en a assez de faire banquette et souhaite retrouver du temps de jeu. C’était déjà le cas l’hiver dernier. Le Real Madrid avait fermé la porte. Elle s’ouvrira cet été. Idem pour Dani Ceballos. Proche de l’OM l’été dernier, le milieu de terrain, qui se blesse assez souvent, était finalement resté. Encore une fois. Cet été, il s’en ira. Il ne lui restera plus qu’un an de contrat et Madrid est déjà d’accord pour qu’il suive un autre chemin.

Eduardo Camavinga, lui, n’est plus jugé intransférable. Longtemps retenu par la Casa Blanca, le Français, qui n’a pas l’évolution et le leadership attendus, s’en ira si une bonne proposition arrive dans la capitale espagnole. Dans le secteur offensif, Franco Mastantuono a déçu depuis son arrivée. L’Argentin a peu à peu disparu des radars. Un prêt l’aidera à retrouver du temps de jeu et la confiance. On peut en dire de même pour Gonzalo Garcia. Chouchouté par Xabi Alonso, l’attaquant n’a pas reçu le même traitement de la part d’Arbeloa. Un départ n’est pas à exclure assure El Desmarque. D’autant qu’Endrick devrait revenir cet été. Enfin, le média ibérique indique qu’Andriy Lunin pourrait aussi aller tenter sa chance ailleurs afin d’avoir une place de titulaire. L’été va être chaud à Madrid !