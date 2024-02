RB Leipzig - Real Madrid : les compositions sont là

La Ligue des Champions reprend ce mardi soir avec les huitièmes de finale et un duel entre le RB Leipzig et le Real Madrid. A domicile, les Allemands s’articulent dans un 4-4-2 avec Péter Gulácsi dans les cages derrière Mohamed Simakan, Willi Orbán et Lukas Klostermann. Xaver Schlager est placé comme sentinelle avec Dani Olmo à ses côtés tandis que Benjamin Henrichs et David Raum occupent les couloirs. Devant, on retrouve un duo constitué de Loïs Openda et Benjamin Šeško avec Xavi Simons en soutien.

De leur côté, les Merengues s’organisent dans un 4-4-2 losange avec Andriy Lunin qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Dani Carvajal, Nacho Fernandez, Aurélien Tchouaméni et Ferland Mendy en défense. Federico Valverde, Toni Kroos, Eduardo Camavinga et Brahim Diaz se retrouvent dans l’entrejeu. Vinicius Junior est associé à Rodrygo Goes en attaque.

Les compositions

RB Leipzig : Gulacsi - Simakan, Klostermann, Orban - Henrichs, Olmo, Schlager, Raum - Simons - Openda, Šeško

Real Madrid : Lunin - Carvajal, Nacho, Tchouaméni, Mendy - Valverde, Kroos, Camavinga - Brahim Díaz - Vinícius Júnior, Rodrygo