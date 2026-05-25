Énorme coup de balai à l’AC Milan

Une débandade absolue. L’AC Milan, dont la priorité était de retrouver la Ligue des Champions à l’issue d’une saison 2025-2026 sans compétition européenne, s’est effondré dans la dernière ligne droite, cédant sa place qualificative à Côme. Une ultime défaite à domicile, où il n’a pris qu’un point sur les 4 derniers matches à San Siro, a scellé ce cruel destin d’une équipe à bout de course, sans idée et bientôt sans direction.

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Car selon La Gazzetta dello Sport, cette fin de saison cataclysmique va avoir de lourdes conséquences. Le président délégué, Giorgio Furlani, en poste depuis décembre 2022 va être démis de ses fonctions. Le directeur technique Geoffrey Moncada va être limogé (et pourrait rebondir du côté de Nice), tout comme Igli Tare, le directeur sportif. Trois hommes qui ont eu un mal terrible à incarner l’AC Milan cette saison auprès du grand public. « La responsabilité incombera à Tare, artisan d’un mercato catastrophique aux millions dépensés en vain, au directeur technique Moncada et à Furlani, qui a autorisé ces dépenses », écrit le quotidien italien.

Allegri menacé, Ibrahimovic insulté

C’est Gerry Cardinale, le patron de RedBird Capital Partners LLC, propriétaire du club, qui va trancher dans le vif, et ces annonces pourraient intervenir dans les prochains jours. En Italie, outre la défaite contre Cagliari, c’est le manque de courage qui choque puisque personne de la direction ne s’est exprimé après ce cuisant revers. Même Massimiliano Allegri, l’homme qui devait remettre les Rossoneri au premier plan en Italie, est menacé par la colère de Cardinale.

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Qui a récolté aussi les quolibets des supporters milanais, malgré la présence à ses côtés de son alibi, Zlatan Ibrahimovic. Ce dernier, conseiller pour Red Bird, a carrément dû être escorté jusqu’au parking, sous les insultes des fans. Personne n’est épargné, et Gerry Cardinale est attendu au tournant quant aux décisions à venir.