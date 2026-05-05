Mercato L1 : ça commence à s’agiter pour Estéban Lepaul

Stéphane Guivarc’h, Shabani Nonda, Sylvain Wiltord, Alexander Frei ou encore Martin Terrier : le Stade Rennais a toujours connu des attaquants ayant marqué l’histoire de la Ligue 1. Estéban Lepaul s’inscrit aujourd’hui comme le digne héritier offensif des Rouge et Noir. Pourtant, l’ancien joueur du SCO d’Angers a bien failli ne jamais débarquer sur les bords de la Vilaine. Longtemps, le SRFC a en effet priorisé la piste menant à Conrad Harder. La soudaine volte-face du buteur danois vers le RB Leipzig en a finalement décidé autrement. Pour le plus grand bonheur des supporters rennais… mais au grand désarroi de ceux du club allemand, terriblement déçus par le rendement famélique d’Harder, auteur d’à peine 2 buts en 28 matchs de Bundesliga.

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Tout le contraire d’un Estéban Lepaul qui régale le Roazhon Park. Actuel meilleur buteur du championnat avec 19 réalisations (dont seulement 3 penaltys) et 5 passes décisives en 32 apparitions, le numéro 9 du club breton est au sommet de son art. À 26 ans, et après une carrière atypique (le natif d’Auxerre évoluait encore en National à Épinal en janvier 2024), sa progression force le respect. Son sens du but, ses déplacements et sa spontanéité font de cet attaquant d’instinct le joueur le plus décisif de l’Hexagone (24 fois), devant Mason Greenwood (21 fois), Folarin Balogun (18 fois) et loin devant le Ballon d’Or Ousmane Dembélé (16 fois).

Les trophées UNFP l’oublient, l’Europe le surveille

Des performances de haute volée qui n’ont, curieusement, pas été suffisantes pour le voir figurer parmi les nommés pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 aux trophées UNFP. Pas de quoi ébranler la confiance d’un garçon qui revient de loin et qui n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Si la perspective de rejoindre l’Équipe de France à très court terme reste dans un coin de sa tête, Estéban Lepaul vise avant tout la barre symbolique des 20 buts en L1… et la suite viendra naturellement. Mais quid de son avenir à court et moyen terme ?

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Le Stade Rennais se frotte évidemment les mains de disposer du meilleur artificier de l’élite et n’entend absolument pas le céder durant l’intersaison. Mais les courtisans frappent déjà à la porte. Comme révélé il y a quelques semaines, l’Atlético de Madrid est venu aux renseignements. Et les Colchoneros ne sont pas les seuls. Selon nos informations, plusieurs écuries européennes, dont le Napoli, sont très intéressées. Du côté de la Ligue 1, en revanche, c’est pour l’instant le calme plat au niveau des intérêts.

Estimée au minimum à 30 millions d’euros, la valeur marchande d’Estéban Lepaul pourrait encore grimper durant l’été. Quant au club breton, il envisage très sérieusement de revoir les émoluments de son buteur à la hausse, avec une belle revalorisation salariale à la clé. Suffisant pour calmer les ardeurs estivales ? Réponse au cours de l’été.