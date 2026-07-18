Arsenal passe à l’offensive pour un autre international anglais après Morgan Rogers

Arsenal ne s’intéresse plus seulement à Morgan Rogers. Alors que les Gunners poursuivent leurs échanges avec Aston Villa pour tenter d’attirer l’ailier anglais, le club londonien aurait également placé Ezri Konsa sur sa liste de priorités défensives selon le Daily Mail. En effet, Arsenal préparerait une offre pour le défenseur central de 28 ans, dont la situation contractuelle à Villa Park reste encore incertaine.

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Sous contrat jusqu’en 2028 avec Aston Villa, Konsa n’a pas encore trouvé d’accord pour prolonger son bail malgré des discussions entamées. L’international anglais, qui sort d’une Coupe du Monde 2026 remarquée, resterait ouvert aux différentes possibilités concernant son avenir. Arsenal pourrait donc profiter de cette situation pour tenter de convaincre les Villans, même si le club d’Unai Emery affirme ne pas vouloir se séparer de son défenseur.