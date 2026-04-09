Le PSG affrontera Manchester United cet été

C’était dans les tuyaux depuis une grosse semaine. Le PSG a officialisé son match amical de pré-saison contre Manchester United. Cette rencontre aura lieu le 8 août prochain à Göteborg, dans le cadre de la tournée estivale en Scandinavie, notamment, du club anglais.

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Si on ne connaît pas encore le reste du programme des Parisiens, celui des Red Devils est déjà bien complet. Ils affronteront Wrexham à Helsinki (Finlande) le 18 juillet, Rosenborg à Trondheim (Norvège) le 24 juillet, l’Atlético de Madrid à Stockholm (Suède) le 1er août, le PSG le 8 août, puis Leeds United à Croke Park (Irlande) 4 jours plus tard, pour terminer par l’AC Milan à Wroclaw (Pologne) le 15 août.