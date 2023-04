Chelsea : Todd Boehly prend cher

La suite après cette publicité

« Chelsea va gagner 3-0 ». Cette phrase lâchée par le patron de Chelsea, Todd Boehly, présent à Madrid pour assister au match de son équipe, lui revient en pleine figure au lendemain de la défaite logique 2-0 de ses hommes sur la pelouse de Santiago Bernabeu. Son excès d’optimisme s’est fracassé sur la qualité incontestable de l’équipe madrilène en Ligue des Champions. Et les moqueries sont légion outre-Manche.

« Malgré sa folle prédiction, Boehly a pu constater que la seule surprise de la soirée, c’est le fait que le Real Madrid n’ait gagné que 2-0 », se gausse le Daily Mail, ajoutant : « on n’obtient plus grand-chose de nos jours pour 680 M€ », en faisant référence aux dépenses somptuaires du propriétaire américain sur le mercato. Effectivement, il n’a pas vu la couleur de son argent sur la pelouse. Et il a subi un affront statistique peu glorieux : Chelsea n’a pas marqué le moindre but lors de ses 4 derniers matches, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 1993. « Chelsea égalise un misérable record vieux de 30 ans », tacle ainsi le Daily Mirror.

Lampard y croit, la presse non

L’entraîneur intérimaire Frank Lampard a lui préféré rester sur une note positive. Il est là pour redresser une équipe en grande difficulté, alors il insiste sur l’aspect psychologique. « J’ai dit aux joueurs qu’il peut se passer des choses spéciales à Stamford Bridge. C’est une très bonne équipe en face, mais nous devons y croire. (…) Je pense que nos joueurs doivent comprendre à quel point ils sont bons et ce qu’ils peuvent réaliser. On est un peu court en ce moment mais il y aura des opportunités », a-t-il lancé en conférence de presse.

Lampard insistera aussi sur les occasions loupées en début de match, et sur celle de Mason Mount en fin de rencontre. Même si cela semble bien peu face à la maîtrise madrilène. La presse anglaise ne se fait pas d’illusion sur l’issue de la double confrontation. Chris Sutton, ancien joueur et consultant sur la BBC, lâchait même : « c’est mission impossible pour Frank Lampard d’arriver, de claquer des doigts et de penser que tout doit changer. Cela ne changera pas face à une opposition de première classe. Ils jouent à Brighton le week-end et eux aussi peuvent faire mal à ce Chelsea ». Le retour sur terre est déjà dur pour les Blues.