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Ligue 1

Paris FC : Lassine Sinayoko marche sur les traces de George Weah

Par Allan Brevi
1 min.
Sinayoko @Maxppp

Lassine Sinayoko réalise un début de saison exceptionnel avec le Paris FC. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive lors de la victoire contre Monaco (3-1), dimanche, l’attaquant malien a porté son total à huit buts après neuf journées de Ligue 1. Il prend ainsi la tête du classement des buteurs et devient le premier joueur africain depuis George Weah, en 1991-1992, à atteindre ce cap à ce stade du championnat. À 26 ans, l’ancien Auxerrois compte déjà 13 contributions décisives en championnat, avec huit buts et cinq passes.

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Recruté à Auxerre pour environ huit millions d’euros l’été dernier, le Malien s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts du Paris FC. Face à Monaco, il a inscrit ses deux buts avant la pause, puis délivré une passe décisive à Pablo Pagis. Avec déjà deux doublés et un triplé cette saison, il confirme son influence grandissante dans le jeu parisien.

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