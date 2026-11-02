Paris FC : Lassine Sinayoko marche sur les traces de George Weah
Lassine Sinayoko réalise un début de saison exceptionnel avec le Paris FC. Auteur d’un doublé et d’une passe décisive lors de la victoire contre Monaco (3-1), dimanche, l’attaquant malien a porté son total à huit buts après neuf journées de Ligue 1. Il prend ainsi la tête du classement des buteurs et devient le premier joueur africain depuis George Weah, en 1991-1992, à atteindre ce cap à ce stade du championnat. À 26 ans, l’ancien Auxerrois compte déjà 13 contributions décisives en championnat, avec huit buts et cinq passes.
Recruté à Auxerre pour environ huit millions d’euros l’été dernier, le Malien s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts du Paris FC. Face à Monaco, il a inscrit ses deux buts avant la pause, puis délivré une passe décisive à Pablo Pagis. Avec déjà deux doublés et un triplé cette saison, il confirme son influence grandissante dans le jeu parisien.
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