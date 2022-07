JT Foot Mercato : Chelsea lance enfin sa lessive estivale !

La suite après cette publicité

Chelsea continue de s'activer sur le marché des transferts

Du côté des départs, le Real Madrid piste Armando Broja mais l'attaquant de 20 ans attire de nombreuses écuries telles que West Ham, Newcastle ou encore Everton. Emerson Palmieri, prêté à Lyon l'année dernière, plairait à la Lazio ! Et même si Thomas Tuchel comptait sur lui, le club est ouvert à l'idée d'un prêt avec option d'achat avec Rome. Naples cherche à se faire prêter Kepa Arrizabalaga. Un accord a été trouvé sur le paiement du salaire du gardien et Chelsea prendra en charge 75% de ce dernier. Timo Werner aimerait bien retourner du côté de Leipzig. Il serait prêt à tout pour revenir, même à diviser son salaire par deux pour rejoindre le RBL. Chelsea n'est pas contre l'idée et pourrait accepter un prêt avec option d'achat assez élevée. D'autres clubs sont aussi sur le coup, mais sont loin d'être favoris : Newcastle, le Real Madrid et la Juventus. Après le raté sur Jules Koundé, les Blues continuent de chercher un défenseur central mais pour l'instant, c'est compliqué. Thomas Tuchel aurait bien aimé faire venir avec lui Presnel Kimpembe mais pour l'instant il semble vouloir rester à Paris. Il en va de même pour Benjamin Pavard qui resterait au Bayern. Une autre possibilité subsiste du côté de Leicester avec Wesley Fofana mais il faudrait débourser une somme folle ! Donc, les Blues semblent se pencher sur de nouveaux noms : Dayot Umpamecano, Josko Gvardiol et Pau Torres sont dans le viseur du club londonien.

Wesley Fofana intéresse aussi le champion de France

Du côté du PSG, on cherche toujours un défenseur central avant de lancer la saison, et après l'échec pour Milan Škriniar, c'est un nouveau nom qui vient de faire son apparition. L'alternative est française et évolue en Premier League, on en parlait tout à l'heure c'est Wesley Fofana d'après L'Équipe. Pour l'instant, il ne s'agirait que d'un simple intérêt, et aucune approche concrète n'a été faite. Il faut dire que son prix est très élevé comme on vous l'a énoncé précédemment et plusieurs clubs anglais seraient aussi dans la bataille.

Les officiels du jour

Marcelo Guedes a retrouvé un club ! Le défenseur brésilien a posé ses valises loin de la Ligue 1 cette fois puisqu'il a signé en Australie. L'ancien de l'OL et de Bordeaux s'est engagé avec le Western Sydney Wanderers FC pour la saison à venir.

Le RB Leipzig s'est offert David Raum ! Le Latéral gauche allemand quitte Hoffenheim contre un chèque d'environ 30 M€, et il est désormais lié à son nouveau club jusqu'en 2027.

Le milieu de terrain belge Orel Mangala rejoint le promu Nottingham Forest, en échange de 13 M€.

Óscar Mingueza qui était bloqué par la concurrence, s'en va. C'est le FC Barcelone qui a officialisé un accord de principe pour son transfert avec le Celta de Vigo, en attendant la visite médicale